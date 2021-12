Starfield: Im neuen Video sprechen die Macher über die Ambitionen des Teams

Bethesda hat ein neues Video veröffentlicht, in dem die Macher von Starfield über die Ambitionen des Teams sprechen.

In den letzten Tagen war es ziemlich still rund um das kommende Spiel Starfield, aber nun hat Bethesda ein Video veröffentlicht, in dem die Macher über den Titel reden.

Sie sprechen unter anderem über das Team, das für den Titel verantwortlich ist, über die Community und darüber, was Spiele von Bethesda ausmacht. Das Ganze ist auf jeden Fall sehr interessant – auch wenn wir nicht wirklich viel über Starfield erfahren.

Dazu heißt es: “Bethesda Game Studios laden Sie ein: Seien Sie dabei, wenn Game Director Todd Howard, Studio Director Angela Browder und Art Director Matt Carofano über die Ambitionen des Teams, die Leidenschaft und die Geschichte reden, die das Studio zu dem gemacht haben, was es heute ist – und wohin die Reise mit Starfield gehen wird. In den kommenden Monaten werden wir noch weitere Episoden der „Into the Starfield“-Reihe veröffentlichen, also halten Sie die Augen offen.”

Hier das Video:

Starfield erscheint am 11. November 2022. exklusiv für Xbox Series X|S und PC und ist ab Veröffentlichung mit dem Xbox Game Pass spielbar.

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten, die ersten richtigen Spielszenen zu sehen. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange darauf warten.