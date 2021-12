“The Batman”: Der neueste Trailer verspricht einen wilden Actiontrip

Kürzlich wurde der dritte Trailer zum kommenden Kinofilm “The Batman” mit Robert Pattinson veröffentlicht.

Bis zum Kinostart von “The Batman” müssen wir uns noch ein Weilchen gedulden, aber dafür wurde nun der dritte Trailer veröffentlicht, der einen guten Eindruck davon gibt, was uns im Film erwartet: eine düstere Stimmung, eine ziemlich coole Inszenierung und Action am laufenden Band.

Abgesehen davon finde ich cool, dass man bisher keine Ahnung hat, worum es eigentlich geht. Fest steht nur: Der Riddler führt etwas im Schilde und Batman (Robert Pattinson) muss ihm gemeinsam mit Catwoman (Zoë Kravitz) das Handwerk legen.

Dazu heißt es: “Zwei Jahre, in denen er als Batman durch die Straßen geschlichen ist und die Kriminellen in Angst versetzt hat, haben Bruce Wayne tief in die Schatten von Gotham City geführt.” An seiner Seite stehen mit Alfred Pennyworth (Andy Serkis) und Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) nur wenige Verbündeten.

In einem korrupten Netzwerk von Beamten und hochkarätigen Persönlichkeiten der Stadt, hat sich Batman “als einzige Verkörperung von Rache” unter seinen Mitbürger etabliert.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Der Film soll am 3. März 2022 in die deutschen Kinos starten..

Das denken wir:

Der Trailer sieht richtig gut aus. Wir sind schon sehr gespannt, wie sich Robert Pattinson so als Batman macht. Hoffen wir mal, dass wir nicht enttäuscht werden.