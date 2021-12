The King of Fighters XV: Neuer Trailer stellt Krohnen vor

in

SNK hat kürzlich einen neuen Trailer zu The King of Fighters XV veröffentlicht, in dem der Kämpfer Krohnen vorgestellt wird.

Bis zum Release von The King of Fighters XV müssen wir uns ja leider noch etwas gedulden, aber dafür wird SNK nicht müde, immer wieder neue Kämpfer für das Spiel vorzustellen. Im neuesten Trailer gibt sich Krohnen die Ehre.

Krohen hat auf jeden Fall einige abgefahrene Moves auf Lager. So kann er beispielsweise einen seiner Arme in ein Gewehr verwandel, um den Gegner damit aus der Distanz anzugreifen.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Übrigens wurde eine zweite Open Beta für die PlayStation-Konsolen angekündigt, die am 17. Dezember beginnt. Das Spiel erscheint am 17. Februar 2022 auf PC, Xbox und PlayStation.

Über diesen Link gelangt ihr zur ofiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die Kämpferauswahl kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hoffen wir mal, dass auch das Spiel gut wird.