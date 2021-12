The Texas Chainsaw Massacre: Kane Hodder übernimmt die Rolle von Leatherface im Spiel von Gun

Kürzlich wurde bekannt, dass der Schauspieler Kane Hodder im kommenden Spiel The Texas Chainsaw Massacre die Rolle von Leatherface übernimmt.

Im vergangenen September haben wir darüber berichtet, dass sich angeblich ein Spiel zum Filmklassiker “The Texas Chainsaw Massacre” in Arbeit befindet. Mittlerweile haben Gun Interactive (Friday the 13th: The Game) und Sumo Nottingham The Texas Chainsaw Massacre mit einem ersten Trailer angekündigt.

Bei The Texas Chainsaw Massacre handelt es sich um einen asymmetrischen Multiplayer-Titel basierend auf dem Filmklassiker, der bald auf PC und Konsolen erscheinen soll. Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Im Spiel wird man die Wahl zwischen verschiedenen Killern haben. Mit dabei sind unter anderem The Cook, The Hitchhiker und natürlich auch Leatherface. Und wie Fangoria berichtet, wird letzterer von Schauspieler Kane Hodder verkörpert.

Hier ein Interview, in dem Hodder über seine Arbeit am Spiel spricht:

Das denken wir:

Kane Hodder macht sich sicher gut als Leatherface. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass auch das Spiel gut wird. Hoffentlich müssen wir nicht mehr so lange auf erste Szenen aus dem Spiel warten.

