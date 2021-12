Tomb Raider: Holt euch jetzt drei Teile kostenlos im Epic Games Store

Epic Games bietet aktuell die Tomb Raider Reboot-Trilogie kostenlos im Epic Games Store an.

Fans von Tomb Riader sollten unbedingt mal wieder einen Blick in den Epic Games Store werfen. Gerade könnt ihr euch nämlich die Reboot-Trilogie kostenlos herunterladen. Das Angebot gilt noch bis zum 6. Januar 2022 um 17:00 Uhr. Nachfolgend findet ihr weitere Infos zu den Spielen.

Tomb Raider GOTY

“Das von der Kritik gefeierte Action-Adventure Tomb Raider erzählt die düstere und packende Vorgeschichte der Wandlung Lara Crofts von einer jungen Frau zur harten Überlebenskünstlerin. Nur mit ihrem Instinkt und übermenschlicher Ausdauer bewaffnet, deckt Lara die dunkle Vergangenheit einer vergessenen Insel auf, um ihrem gnadenlosen Griff zu entkommen. Die ‘Game of the Year’-Edition enthält ‘Das Grab des Abenteurers’, sechs Single Player-Outfits für Lara und 4 Charaktere.”

Zur Produktseite im Epic Games Store

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

“Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration enthält das Basisspiel sowie den Season Pass mit allen neuen Inhalten. Erkunde und verteidige Croft Manor in der neuen ‘Blood Ties’-Geschichte, verteidige es dann in ‘Lara’s Nightmare’ gegen eine Zombieinvasion.

Überlebe Extrembedingungen mit einem Freund im neuen Online-Ausdauermodus und meistere den neuen ‘Extrem-Überlebender’-Schwierigkeitsgrad. Enthalten sind auch ein Outfit und eine Waffe, die an Tomb Raider III angelehnt sind, sowie 5 klassische Lara-Skins. Der bestehende DLC fordert dich dazu heraus, in ‘Baba Jaga: Der Tempel der Hexe’ ein neues Grab zu erkunden, das einen uralten Schrecken beherbergt, und in „Kalte Finsternis erwacht“ Wellen infizierter Raubtiere zu bekämpfen.”

Zur Produktseite im Epic Games Store

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

“Lara Croft hat nur wenig Zeit, um die Welt vor einer Maya-Apokalypse zu retten. Dabei erfüllt sich ihr Schicksal, und sie wird zum Tomb Raider.

Erlebe in Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition das letzte Kapitel von Laras Origin-Story, in dem sich ihr Schicksal erfüllt und sie zum Tomb Raider wird. Die Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition enthält das Basisspiel, alle sieben DLC-Herausforderungsgräber sowie alle herunterladbaren Waffen, Outfits und Fähigkeiten – der ultimative Weg, um Laras entscheidenden Moment zu erleben.”

Zur Produktseite im Epic Games Store

Das denken wir:

Das ist doch mal eine schöne Überraschung. Hier erwarten euch drei äußerst unterhaltsame Spiele.