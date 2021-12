TV Asahi kürt Zelda: Breath of the Wild zum besten Videospiel aller Zeiten

Kürzlich wurde Zelda: Breath of the Wild von TV Asahi zum besten Videospiel aller Zeiten gekührt.

Was ist eurer Meinung nach das beste Spiel aller Zeiten? Laut TV Asahi ist es Zelda: Breath of the Wild. Das hat der Leitsender des All-Nippon News Network, ein Zusammenschluss vieler Fernsehsender, der von der TV Asahi Corporation geführt wird, kürzlich offiziell verkündet.

Dieses Ergebnis beruht auf einer Umfrage bei der 50.000 Teilnehmer die 100 besten Spiele aller Zeiten ausgewählt haben. Interessant: In den Top 10 befinden sich drei weiteree Switch-Spiele. Hier die Top 10:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Dragon Quest V Final Fantasy VII Animal Crossing: New Horizons Splatoon 2 Dragon Quest III Super Smash Bros. Ultimate Chrono Trigger Final Fantasy X Super Mario Bros. 3

Für mich ist ein Videospiel so richtig gut, wenn man es spielt, obwohl man nicht mal wirklich Bock darauf hat und es trotzdem so richtig Spaß macht. So war es bei mir, als ich Zelda: Breath of the Wild gespielt habe.

Ich hatte damals eigentlich keine Lust auf ein weiteres Zelda, aber ich habe angenommen, dass es ziemlich gut werden würde und deswegen habe ich es gespielt. Und was soll ich sagen? Ich war absolut beeindruckt und dachte mir, nachdem ich es durch hatte, dass es zu den besten Spielen gehört, die ich je gespielt habe. Insofern kann ich das Ergebnis dieser Umfrage gut nachvollziehen.

Was sind eure Top 10? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Zelda: Breath of the Wild ist ein absoluter Ausnahmetitel. Ob Teil 2 das toppen kann? Das wird verdammt schwierig.

