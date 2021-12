V Rising: Neues Video stellt die Kämpfe in den Mittelpunkt

in

Der Entiwckler Stunlock Studios hat ein neues Video zu V Rising veröffentlicht, in dem wir einige Kämpfe zu sehen bekommen.

Falls ihr euch für das Survival-Spiel V-Rising interessiert, habe ich heute ein neues Video für euch. Dieses Video gibt einen Eindruck davon, wie die Kämpfe im Spiel ablaufen.

Unter anderem werden Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen und einige vampirische Fähigkeiten demonstriert. Abgesehen davon wird gezeigt, wie Spieler um Ressourcen kämpfen.

Die Kämpfe scheinen sehr dynamisch abzulaufen und die Animationen und Effekte machen einen wirklich guten Eindruck, aber überzeugt euch am besten selbst. Hier das Video:

Zum Spiel heißt es: “Erwache als geschwächter Vampir nach Jahrhunderten des Schlafs. Jage in nahegelegenen Siedlungen nach Blut, um deine Kraft zurückzugewinnen, während du dich vor der sengenden Sonne versteckst, um zu überleben. Baue dein Schloss wieder auf und verwandle Menschen in deine treuen Diener, um dein Vampirimperium zu errichten. Finde Verbündete online, wehre heilige Soldaten ab und führe Krieg gegen andere Spieler in einer Welt voller Konflikte.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die Kämpfe sehen ziemlich cool aus. Hier erwartet uns ein sehr vielversprechendes Survival-Spiel.

