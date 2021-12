Where the Heart Leads erscheint 2022 für den PC

Kürzlich wurde angekündigt, dass das Spiel Where the Heart Leads 2022 für den PC erscheint.

Bisher war das narrative Adventure Where the Heart Leads exklusiv für die PS4 erhältlich, aber nun wurde verraten, dass der Titel im nächsten Jahr auch für den PC veröffentlicht wird.

Hier erlebt ihr die Geschichte des Familienvaters Whit, der die wichtigsten Momente seines Lebens noch einmal durchlebt.

Dazu heißt es: “In einer schicksalhaften, stürmischen Nacht steigt Ehemann und Vater Whit Anderson in eine riesige Doline hinab, um den Familienhund zu retten. In die Dunkelheit stürzend taucht Whit in ein Reich jenseits seiner Vorstellungskraft auf, in dem sich Momente aus seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wie Träume manifestieren. Als Zeuge seiner Lebensgeschichte gewinnt Whit die Macht, sie zu ändern.

Wenn du die Chance hättest, alles noch einmal zu tun, was würdest du ändern? Wer würdest du werden? Und wer wird dir an am Ende zur Seite stehen?”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet euch eine spannende Story und eine interessante Inszenierung. Wer auf narrative Adventures steht, der sollte einen Blick riskieren.