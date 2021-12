Windjammers 2 erscheint am 20. Januar

Das Studio Dotemu hat den Release-Termin des Sportspiels Windjammers 2 verraten.

In den letzten Wochen war es ziemlich still rund um den kommenden Titel Windjammers 2, aber nun hat Dotemu den Release-Termin enthüllt. So erscheint das Spiel am 20 Januar für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Game Pass und Xbox Game Pass für PC.

Unter anderem erwarten euch 10 spielbare Charaktere, 10 abwechslungsreiche Courts und verschiedene Modi. Einen Vorgeschmack darauf bekommt ihr im nachfolgenden Trailer, der viele neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

Zu Windjammers 2 heißt es: “25 Jahre später ist es immer noch so cool wie damals, Wurfscheiben auf seine Gegner zu werfen. Als Fortsetzung des NEOGEO-Kultklassikers Windjammers ist Windjammers 2 die perfekte Mischung aus brandneuer Mechanik und dem, was du am klassischen Titel geliebt hast.

Rasant, strategisch, leicht zu erlernen, doch schwer zu beherrschen: Windjammers 2 tritt in die Fußstapfen der ersten Episode und bringt zurück, was die Windjammer-Reihe zu einem unglaublich vergnüglichen und wetteifernden Spiel macht!”

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

Tipp: Vetreibt euch die Zeit bis zum Release mit Windjammers. Der erste Teil ist noch immer äußerst unterhaltsam.

Das denken wir:

Cool, dass Windjammers nach so langer Zeit endlich eine Fortsetzung spendiert bekommt. Wir freuen uns schon auf den Release.