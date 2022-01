Black Desert Mobile: Pearl Abyss kündigt Partnerschaft mit Prime Gaming an

in

Pearl Abyss hat für Black Desert Mobile eine Partnerschaft mit Prime Gaming angekündigt.

Falls ihr Black Desert Mobile spielt, dann interessiert es euch vermutlicht, dass sich Pearl Abyss mit Amazon und Prime Gaming für eine Partnerschaft zusammenschließt.

Das bedeutet: Wenn ihr einen Prime-Account besitzt, könnt ihr Belohnungen einsammeln. Dazu heißt es: “Bis zum 10. Juni 2022 erhalten Prime-Mitglieder tolle Ingame-Belohnungen, wie ein Stufe 7 Reittier, Stufe 6 Begleiter, Abgrunds-Edelsteinkiste, epische Waffenskin-Kiste und Items wie Kampf Plus oder Schwarzgeist Plus.”

So könnt ihr die Belohnungen abholen:

Android: Öffne das Optionenmenü über den Schalter in der oberen rechten Ecke (drei Linien) > Wähle „Einstellungen“ aus > Nutze den „Gutschein einlösen“ Schalter > Gib den Code ein und klicke auf „Gutscheincode benutzen“ > Die Belohnungen werden an die Ingame-Mailbox gesendet

iOS: Gehe zur offiziellen Redeem Seite > Wähle die Region aus, in der gespielt wird > Gib den Ingame-Familiennamen an > Gib den Code ein und klicke auf „Gutscheincode benutzen“ > Die Belohnungen werden an die Ingame-Mailbox gesendet

Weitere Informationen zu Prime Gaming und der Partnerschaft findet ihr auf der offiziellen Website.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, welche Prime-Gaming-Partnerschaften uns in diesem Jahr noch so erwarten und ob sich der Dienst auf Dauer durchsetzen kann.