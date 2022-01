Clownfield 2042: Die Parodie von Battlefield 2042 ist jetzt auf Steam erhältlich

in

Der Entwickler Riverside Sports hat kürzlich den Parodie-Shooter Clownfield 2042 auf Steam veröffentlicht.

Wie ihr sicherlich bereits mitbekommen habt, ist der Release des Ego-Shooters Battlefield 2042 im Oktober nicht so gut geglückt, wie es sich viele Fans erhofft hatten. Das Spiel hatte mit zahlreichen Problemen zu kämpfen, die zum Teil bis heute noch nicht behoben wurden und da dachte sich das Stduio Riverside Sports einen Parodie-Shooter zu Battlefield 2042 mit dem Titel Clownfield 2042 zu entwickeln. Dieses Spiel ist nun auf Steam für nur 0,71 Euro erhältlich.

Zum Spiel heißt es: “Clownfield 2042 ist ein FPS, in dem du die Rolle eines einzigartigen Soldaten übernimmst, der mit sechs Waffen ausgestattet ist und den Feind bekämpfen und die Front gewinnen muss. Nach dem Cryptocrash von 2022 sind die meisten Nationen zusammengebrochen und es hat sich eine Vereinigung von ‘No-Clowns’ gebildet; und du bist zufällig einer von ihnen. Rüsten Sie sich und machen Sie sich bereit für den Krieg.”

Unter anderem dürft ihr euch auf drei Karten (War Island, Paradise City und The Heat), sechs Waffen (2 Sturmgewehre, 1 Handfeuerwaffe, 1 Scharfschützengewehr, 1 Raketenwerfer und 1 Schrotflinte) und drei Spielmodi (All Out Clownfare, Hovercraft Zone und Clownfield Gateway) freuen.

Hier könnt ihr euch ein paar Szenen aus dem Spiel ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die Parodie scheint aktuell besser bei der Community anzukommen als die Vorlage. Mal sehen, ob es die Entwickler schaffen, die Spieler auch über einen längeren Zeitraum hinweg bei der Stange zu halten.