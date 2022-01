Das RPG Iratus: Lord of the Dead gibt es jetzt kostenlos für den PC

GOG bietet das RPG Iratus: Lord of the Dead gerade kostenlos für den PC an.

Bei GOG könnt ihr gerade das Rollenspiel Iratus: Lord of the Dead gratis abstauben. In diesem Titel schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Nekromanten Iratus, der aus seiner Jahrtausende währenden Gefangenschaft befreit wurde.

Dazu heißt es: “Du befehligst eine dir ergebene Armee der lebenden Toten, bestehend aus Skeletten, Zombies, Banshees und vielen anderen untoten Kriegern. Erschaffe deine Soldaten, so wie es nur ein Nekromant kann: Aus den toten Körpern deiner erschlagenen Feinde!”

Nachfolgend findet ihr die Features des Spiels:

Spiele auf der Seite des Bösen, verkörpert durch den Nekromanten Iratus!

Erweitere und verbessere deine unterirdische Zuflucht.

Erschaffe Diener aus den Körperteilen deiner erschlagenen Feinde.

19 verschiedene dir ergebene Diener: Zombies, Vampire, Skelette, Mumien, Banshees und viele mehr!

Ein komplexes Kampfsystem: Um zu gewinnen musst du die Stärken und Schwächen deiner eigenen Truppen und deiner Feinde kennen.

Iratus kann seine Feinde nicht nur mit Magie oder den Klauen seiner Diener überwinden, er kann sie auch direkt in den Wahnsinn treiben!

Jeder Diener hat sechs einzigartige Fähigkeiten, das sind fast hundert Fähigkeiten zu deiner Verfügung.

Vier Talentbäume beeinflussen direkt die Art wie du spielst: Alchemie, Magie, Zorn und Zerstörung.

Roguelike-Elemente: Diener, die sterben sind für immer verloren und das Spiel speichert automatisch. Damit zählt jede Entscheidung.

Detaillierte 2D Grafik und eine düstere Dark-Fantasy Atmosphäre.

Verschiedene Schwierigkeitsgrade von Novize bis Hardcore.

Iratus selbst wird von Stefan Weyte gesprochen, bekannt als Stimme von Caleb aus der Kultreihe “Blood”!

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel ansehen:

Über diesen Link könnt ihr euch das SPiel herunterladen.

Das denken wir:

Wer auf rundenbasierte RPGs steht, der kann hier nicht viel falsch machen.

Quelle: bloody-disgusting.com