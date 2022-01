Die neuesten Spielszenen aus Bleak Faith: Forsaken sehen sehr vielversprechend aus

in

Der Entwickler Archangel Studios hat neue Spielszenen aus dem kommenden Titel Bleak Faith: Forsaken veröffentlicht.

In den letzten Wochen war es relativ still rund um das von Dark Souls inspirierte Spiel Bleak Faith: Forsaken, aber nun wurden neue Spielszenen veröffentlicht. Diese zeigen einen spannenden Kampf mit einem Drachen. Abgesehen davon bekommen wir einige Verbesserungen am Gameplay zu sehen.

Zum Video heißt es: “Wir haben uns entschieden, einige der Gameplay-Polituren und -Verbesserungen in einem Bereich zu präsentieren, den wir bereits zuvor gezeigt haben, um den Leuten weitere Inhaltsspoiler zu ersparen. Es ist auch eine gute Gelegenheit, zurückzugehen und zu vergleichen, wie der Kampf zuvor aussah. Wir haben uns intensiv auf die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit und des allgemeinen Spielgefühls konzentriert und unsere Tester haben bestätigt, dass die Verbesserungen den Spaß an einem herausfordernden Kampf erheblich verbessert haben. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, also bleib dran für mehr!”

Mit anderen Worten: Die Entwickler geben sich große Mühe, um die Kämpfe möglichst unterhaltsam zu gestalten und wenn ihr mich fragt, dann machen die neuen Spielszenen einen sehr guten Eindruck, aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier das neue Gameplay-Video:

Erscheinen soll das Spiel im zweiten Quartal 2022.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “RPG” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer auf Spiele wie Dark Souls steht, der sollte sich diesen Titel auf jeden Fall vormerken.

Quelle: dsogaming.com