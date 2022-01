Director von Devil May Cry teast neues Spiel an

in

Der Director von Devil May Cry hat kürzlich über Twitter ein neues Spiel angeteast.

Hideaki Itsuno ist Director und Designer bei Capcom und vor allem für seine Arbeit an Devil May Cry bekannt. Er hat jedoch auch an den Spielen Dragon’s Dogma, Power Stone, Street Fighter ud Darkstalkers mitgewirkt.

Auf Twitter hat Itsuno zum Jahresende allen ein frohes neues Jahr gewünscht und im selben Zug verraten, dass sein nächste Projekt Fortschritte gemacht hat. Darüber hinaus bittet Itsuno seine Fans, sich “bitte darauf zu freuen”.

Hier der entsprechende Tweet:

Leider hat Itsuno keine Details über das Spiel verraten. Mit anderen Worten: Wir können nur spekulieren, um welchen Titel es sich hier handelt. Einige Fans vermuten, dass der Entwickler an einer Fortsetzung von Dragon’s Dogma arbeitet und andere denken, dass hier von Devil May Cry 5 die Rede ist.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Was denkt ihr? An welchem Spiel arbeitet Hideaki Itsuno? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Über ein neues Dragon’s Dogma würden wir uns sehr freuen, gegen Devil May Cry 6 hätten wir aber auch nichts einzuwenden.

