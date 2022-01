Fortnite: Das Cobra-Kai-Set ist jetzt verfügbar

in

Epic Games hat angekündigt, dass das Cobra-Kai-Set ab sofort in Fortnite verfügbar ist.

Um den Start der 4. Staffel der Serie “Cobra Kai” zu feiern, hat sich Netflix mit Epic games zusammengetan, um ein Cobra-Kai-Set für Fortnite zu veröffentlichen.

Dazu heißt es: “Rechtzeitig zum Start von Staffel 4 von Cobra Kai könnt ihr in Fortnite jetzt eure Kampffarben ausrüsten. Das Cobra-Kai-Set, inspiriert von der erfolgreichen Netflix-Serie, die auf dem Klassiker Karate Kid basiert, ist jetzt im Item-Shop erhältlich – mit zehn Outfits, dem Emote ‘Die Kranich-Technik’ und noch vielem mehr!”

Euch erwarten zehn verschiedene Outfits. Jedes der Outfits hat drei Dojo-inspirierte Stile: Cobra Kai Dojo, Eagle Fang Karate und Miyagi-Do Karate. Den Stil könnt ihr im Spind wechseln.

Abgesehen davon dürft ihr euch über die Rücken-Accessoires “Miyagis Lehren“ und “Cobra-Münze”, die Spitzhacken “Dojo-Logo” und “Fluch der Kobra” und das Emote “Die Kranich-Technik” freuen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Ankündigung.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Fortnite haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Es ist wirklich erstaunlich, wie sich Fortnite über die Jahre hinweg zur Werbeplattform für Filme, Serien und andere Spiele entwickelt hat. Wir sind schon gespannt, was sich Epic Games in den kommenden Monaten noch so alles einfallen lässt.