Galactic Civilizations 3 gibt es bald kostenlos für den PC

Epic Games hat angekündigt, dass es das Spiel Galactic Civilizations 3 demnächst kostenlos im Epic Games Store gibt.

Wer das Spiel Galactic Civilizations 3 schon immer mal ausprobieren wollte, der hat demnächst die Möglichkeit dazu, denn im Epic Games Store wird wir der Titel bald kostenlos angeboten. Ab dem 13. Januar könnt ihr euch das Spiel herunterladen. Das Angebot gilt dann bis zum 20. Januar.

Zum Spiel heißt es: “Was, wenn die Menschen eines Tages aufwachen und feststellen, dass sie in der Galaxie nicht allein sind? Sie ziehen hinaus ins All und entdecken andere fremde Zivilisationen mit ihren eigenen Geschichten und Beweggründen, die sich einen Namen in der Galaxie machen wollen. Wähle deine Zivilisation – Menschen, Drengin, Altarianer und viele mehr – und führe sie in einem der größten 4X-Strategiespiele aller Zeiten in ein goldenes Zeitalter!

Erforsche neue Technologien, entwirf Raumschiffe und kolonisiere neue Welten, während du dich Bedrohungen stellst und Herausforderungen an neuen und geheimnisvollen Orten meisterst. Handle, kümmere dich um Verträge, führe Kriege, spioniere deine Feinde aus und fördere herausragende Bürger. Und wenn du damit fertig bist, spiele das Spiel noch einmal als eine der vielen enthaltenen außerirdischen Zivilisationen mit einer eigenen Geschichte, einem eigenen Technologiebaum, eigenen Schiffskomponenten und mehr.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite im Epic Games Store.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Strategie” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Falls ihr Lust auf rundenbasiertes Strategiespiel habt und euch das Setting gefällt, dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen.