Halo Infinite: Spieler zeigt, wie man mit dem Greifhaken und einem Warthog schnell von A nach B kommt

In einem TikTok-Video bekommen wir einen Trick zu sehen, der es in Halo Infinite ermöglicht, ganz bequem und äußerst schnell zum Zielort zu gelangen.

Falls ihr Halo Infinite spielt, habe ich ein interessantes TikTok-Video für euch, das zeigt, wie man mit einem Trick ganz einfach und schnell große Distanzen im Spiel zurücklegen kann.

Dafür benötigt ihr nur den Greifhaken, einen Warthog und etwas Sprengstoff. Und so funktioniert der Trick: Sprengt das Fahrzeug in die Luft und wenn der Warthog davonfliegt, hängt ihr euch einfach mit dem Greifhaken an das Gefährt.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Hier ein weiteres Video dazu:

Es ist gut möglich, dass die Entwickler diese Art zu reisen bald aus dem Spiel entfernen werden. Insofern solltet ihr den Trick ausprobieren, so lange ihr noch die Möglichkeit dazu habt.

Halo Infinite ist aktuell für Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X und PC erhältlich. Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Ist das nun ein Bug oder ein Feature?