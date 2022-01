Legend of YMIR: Shet euch hier die neueste Tech-Demo zum Next-Gen-MMO an

Das koreanische Studio WeMade hat eine neue Tech-Demo zum kommenden Spiel Legend of YMIR veröffentlicht.

Der Entwickler WeMade werkelt gerade am Next-Gen-MMO Legend of YMIR für PC und Mobile-Geräte, das auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht und damit wir wissen, was das Spiel grafisch zu bieten hat, wurde kürzlich eine Tech-Demo veröffentlicht, die ich euch nicht vorenthalten möchte.

Diese zeigt zwar noch eine frühe Version des Spiels, sieht aber absolut beeindruckend aus. Vor allem die zahlreichen Details wissen zu überzeugen. Wenn das so weitergeht, dann zweifle ich nicht daran, dass wir in wenigen Jahren tatsächlich fotorealistische Grafiken in Videospielen erleben werden.

Legend of YMIR ist eine nordeuropäische Neuinterpretation des Weltbildes der vorherigen MIR-Serie. Das Spiel wird die Geschichte von MIR in einer Fantasy-Umgebung nachstellen. Abgesehen davon dürft ihr euch in Legend of YMIR auf PvP-Kämpfe in Form von Belagerungsschlachten freuen.

Hier das Video, in dem ihr euch die Tech-Demo ansehen könnt:

Übrigens: Die Entwickler setzen für dieses Spiel auf NFTs. Erst kürzlich hat GSC Game World die NFT-Pläne für S.T.A.L.K.E.R 2 gestrichen. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Sollte es weitere Neuigkeiten zu Legend of YMIR geben, dann informieren wir euch darüber.

Das Spiel sieht wirklich verdammt gut aus. Wer auf MMOs steht, der sollte diesen Titel im Auge behalten.

