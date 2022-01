Nächste Woche wird ein neues Serious Sam angekündigt, das noch in diesem Monat erscheint

Devolver Digital hat kürzlich angekündigt, dass demnächst ein neues Serious Sam vorgestellt wird, das noch im Januar erscheinen soll.

Der Publisher Devolver Digital hat überraschend angekündigt, dass in der nächsten Woche ein neues Serious Sam angekündigt wird und was noch besser ist: Das Spiel soll noch in diesem Monat erscheinen. Ziemlich cool, oder?

Leider wurden keine weiteren Details verraten, aber dafür gibt es zumindest einen ersten Teaser, aus dem hervorgeht, dass es Sam in ein kaltes Setting verschlägt.

Hier der offizielle Tweet dazu:

Serious Sam 4, der aktuellste Teil der Reihe, wurde im August 2020 veröffentlicht und kam bei Fans und Kritikern nicht wirklich gut an. Hoffen wir mal, dass das nächste Spiel wieder besser wird.

