Neuer Steam-Rekord: 28 Millionen gleichzeitige Benutzer

Steam hat mit 28 Millionen gleichzeitigen Benutzern erneut einen neuen Rekord gebrochen.

Erst im November letzten Jahres berichteten wir darüber, dass Steam mit 28 Millionen gleichzeitigen Benutzern einen Rekord aufgestellt hatte. Nun hat die Plattform diesen Rekord gebrochen. So waren am 9. Januar 2022 über 28 Millionen gleichzeitige Spieler auf Steam unterwegs.

Nachfolgend findet ihr noch die Top 10 der meistgespielten Games auf Steam:

Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PUBG: Battlegrounds Apex Legends Grand Theft Auto V Team Fortress 2 Naraka: Bladepoint MIR4 Rust Wallpaper Engine

Zu den Steam-Statistiken gelangt ihr über diesen Link.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Steam” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Steam war in den vergangenen Jahren äußerst erfolgreich. Wir sind schon gespannt, was uns in Zukunft noch so alles auf der Plattform erwartet.

Quelle: dsogaming.com