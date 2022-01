PUBG: New State – Krafton und Bugatti Rimac bringen Elektro-Hypercar ins Spiel

in

Krafton und Bugatti Rimac haben kürzlich angekündigt, dass in PUBG: New State im Zuge einer Partnerschaft bald das Elektro-Hypercar Rimac Nevera zur Verfügung steht.

Um die Werbetrommel für das Elektro-Hypercar Rimac Nevera zu rühren, hat sich Bugatti Rimac mit Krafton zusammengetan. Gemeinsam bringen sie das Auto in den Battle-Royale-Shooter PUBG: New State.

Beim Rimac Nevera, der in Kroatien vom hauseigenen Rimac-Team entworfen, konstruiert und handgefertigt wird, handelt es sich um ein elektrisches 2-Millionen-Euro-Hypercar mit 1,914 PS, das bis auf 258 Meilen pro Stunde beschleunigt. Somit ist das Gefährt schneller als ein Formel-1-Auto.

Das Auto wird im Januar mit dem nächsten Update in das Spiel integriert. Es wird auch eine zeitlich begrenzte Rimac-Box eingeführt, die verschiedene exklusive Ingame-Gegenstände enthält, wie zum Beispiel den Rimac Nevera in den fünf Farbvarianten Nevera Blue, Gunpowder Grey, Prism Glow, Sunburst Red und Luminous Gold.

“Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit einem der beliebtesten Gaming Unternehmen der Welt. Als sie uns von ihrem futuristischen Spielkonzept erzählten, war die Entscheidung klar: Rimac Nevera passt perfekt in diese Art von digitaler Umgebung. Wir freuen uns auf das Feedback der PUBG: New State Community und Online- und Offline-Aktivitäten zu organisieren. Wir haben das Gefühl, dass es sich um eine erfolgreiche, langfristige Partnerschaft mit großartigen Ergebnissen für beide Seiten handelt”, so Ela Buljat, Senior Marketing Specialist bei Bugatti Rimac.

“Wir freuen uns sehr, unsere erste Zusammenarbeit ankündigen zu können, und es ist uns eine große Ehre, mit Bugatti-Rimac eine innovative und ikonische Automarke für den Start ins neue Jahr gewinnen zu können”, so Minkyu Park, Executive Producer von PUBG: New State. “Dies ist eine bahnbrechende Zusammenarbeit für uns und die Ergänzung des Rimac Nevera zum Spiel wird dazu beitragen, den Spielspaß, die Intensität und die Erfahrungen für unsere Fans zu erhöhen.”

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu PUBG: New State haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das Auto sieht auf jeden Fall abgefahren aus. Mal sehen, wie es sich so im Spiel macht.