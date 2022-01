Starfield: Neue Leak-Screenshots zeigen Material aus dem Jahr 2018

Kürzlich sind neue Leak-Screenshots zum kommenden Action-Rollenspiel Starfield aufgetaucht.

Bethesda arbeitet ja gerade mit Hochdruck am kommenden Weltraumspiel Starfield, zu dem es bisher noch kaum Informationen gibt. Dafür tauchten in den letzten Monaten immer wieder Leaks auf, die zumindest einen kleinen Vorgeschmack darauf geben, was uns in diesem Titel erwartet.

Der Reddit-Nutzer “Yes1SNo” hat nun vier weitere Leak-Screenshots veröffentlicht, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Diese zeigen zwar nur verschiedene Strukturen und Materialien aus einem Build aus dem Jahr 2018, aber Fans werden sich trotzdem darüber freuen.

Die Screens geben zumindest einen Hinweis darauf, dass die Entwickler mit sehr viel Liebe zum Detail an Starfield arbeiten. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier könnt ihr euch die Leak-Screenshots ansehen:

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Freut ihr euch schon auf das Spiel? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf die ersten Spielszenen warten. Wir freuen uns schon sehr auf diesen Titel.

Quelle: dsogaming.com