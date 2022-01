The Day Before: Nvidia präsentiert neue Szenen aus dem Survival-MMO

in

Nvidia hat ein Video zum Survival-MMO The Day Before veröffentlicht, das neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

Falls ihr auf den Release des Spiels The Day Before wartet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Nvidia hat neue Spielszenen aus dem Survival-MMO veröffentlicht, das am 21. Juni erscheint.

In diesem neuen Trailer bekommen wir den Titel mit Raytracing und DLSS in Aktion zu sehen und wenn ihr mich fragt, dann macht das Ganze einen ziemlich guten Eindruck. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier könnt ihr euch die neuen Spielszenen ansehen:

Zum Spiel heißt es: “‘The Day Before’ ist ein Open-World-Survival-MMO. Es spielt in einem tödlichen Amerika, das nach einer Pandemie von fleischfressenden Infizierten überrannt wird. Die Überlebenden töten sich gegenseitig, um Nahrung, Waffen und Autos zu erbeuten.”

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, ob das Spiel halten kann, was die bisher veröffentlichten Spielszenen versprechen.