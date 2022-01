Total War: Warhammer und Jedi: Fallen Order sind kostenlos für Nutzer von Prime Gaming

Amazon bietet in diesem Monat unter ander anderem Total War: Warhammer und Jedi: Fallen Order kostenlos über Prime Gaming an.

Falls ihr Prime Gaming nutzt, habe ich eine gute Nachricht für euch: Ab sofort könnt ihr euch die Spiele Total War: Warhammer und Jedi: Fallen Order kostenlos herunterladen. Abgesehen davon wartet auch noch World War Z: Aftermath auf euch. Nachfolgend findet ihr weitere Infos zu den Spielen.

Total War: Warhammer

“Hunderte Stunden Spielspaß erwarten dich an der Schwelle einer neuen Ära. Total War: Warhammer erweckt eine Welt voller legendärer Helden, gewaltiger Monster, fliegender Kreaturen, magischer Stürme und albtraumhafter Krieger zum Leben.

Begib dich als tapferer Mann des Kaiserreichs, rachsüchtiger Zwerg, mörderischer Vampirfürst oder brutaler Ork oder Goblin der Grünhautstämme auf Eroberungsfeldzüge. Jedes Volk ist anders und besitzt einzigartige Charaktere, Kampagnen, Schlachtfelder und Spielmechaniken.”

Jedi: Fallen Order

“Erlebe ein galaxisumspannendes Abenteuer in Star Wars Jedi: Fallen Order, einem Third-Person Action-Adventure von Respawn Entertainment. Dieses epische Einzelspielerspiel versetzt dich in die Rolle eines Jedi-Padawans, der der Auslöschung des 66. Ordens in Episode 3: Rache der Sith nur knapp entgangen ist. Bei deiner Aufgabe den Jedi-Orden wieder aufzubauen, musst du die Bruchstücke deiner Vergangenheit auflesen und zusammensetzen, um dein Training abzuschließen, neue Kräfte der Macht zu erlernen und die Kunst des Lichtschwerts zu meistern. Dabei musst du dem Imperium und seinen tödlichen Inquisitoren immer einen Schritt voraus sein.”

World War Z: Aftermath

“World War Z: Aftermath ist der ultimative kooperative Zombie-Shooter, basiert auf dem Blockbuster von Paramount Pictures und stellt den nächsten Evolutionsschritt des Original-Hits World War Z dar, der bis heute 15 Millionen Spieler begeistert hat. Wende die Zombie-Apokalypse ab – auf Konsolen, am PC und mit einer schrankenlosen Crossplay-Option. Verbinde dich mit bis zu drei Freunden oder spiele allein als Teil eines KI-Teams und bekämpfe Horden von gefräßigen Zombies in intensiven Story-Episoden an neuen, von Zombies heimgesuchten Orten auf der ganzen Welt. Erobere Vatikan-Stadt in einer epischen Konfrontation in Rom zurück und verbünde dich mit anderen Überlebenden auf der russischen Halbinsel Kamtschatka.”

Darüber hinaus dürft ihr euch auf die Spiele Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered, WRC 7, Abandon Ship, Paper Beast, In Other Waters und Two Point Hospital freuen.

