Vertigo Games stellt After the Fall – Frontrunner Edition vor

Vertigo Games künndigte After The Fall – Frontrunner Edition für Ende März mit neuen Inhalten an.

Der VR-Shooter After the Fall erscheint demnächst als Frontrunner Edition für VR-Plattformen – die PS4 bekommt eine physische Variante spendiert. Diese neue Edition beinhaltet das Hauptspiel mit allen Updates, Verbesserungen und mehr. Abgesehen davon dürft ihr euch im Rahmen der Frontrunner-Saison auf neue Karten mit neuen Game-Features, eue Waffen und einen neuer Gegner freuen.

TamTu Bui, Community Manager bei Vertigo Games, dazu: “Hallo, liebe Harvest-Runner-Fans! Hier ist TamTu vom Community-Team bei Vertigo Games. Ich freue mich, euch berichten zu können, was alles für die bevorstehende ‘After the Fall’-Frontrunner-Saison in den Startlöchern steht, die Teil der Launch-Edition des Spiels und für alle Spieler verfügbar sein wird. Seit der Veröffentlichung von After the Fall am 9. Dezember haben wir euer Feedback gesammelt und bereits einige entsprechende Aktualisierungen am Spiel vorgenommen, und wir haben hart daran gearbeitet, euch schon bald die erste Saison mit Inhalten präsentieren zu können! Den Auftakt bildet der Hordenmodus, der Mitte Februar im Spiel verfügbar sein wird, gefolgt von weiteren Inhalten in den Monaten danach. Lasst mich euch also ohne weitere Umschweife verraten, was euch in dieser Frontrunner-Saison alles erwartet.”

Nachfolgend findet ihr die Inhalte der Frontrunner Edition:

Vollständiger Zugriff auf die Frontrunner-Saison

PS VR-exklusiver “Ultimate Buster”-Skin

After the Fall PS4-Theme und Avatare

Offizieller digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

After the Fall – Frontrunner Edition erscheint am 25. März 2022 zum Preis von 49,99 Euro.

Hier ein Bild der Frontrunner Edition:

Weitere Infos zur Frontrunner-Saison findet ihr über diesen Link

Das denken wir:

After the Fall ist ein unterhaltsamer Shooter. Wer auf VR steht, dder sollte auf jeden Fall mal einen Blick auf diesen Titel werfen.

