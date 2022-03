Ein neuer Name für The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 macht die Runde

Aktuell macht im Netz ein neuer Name für The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 die Runde.

So wirklich viel ist über The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ja noch nicht bekannt – nicht einmal der finale Name des Spiels. Der erfahrene Videospiel-Journalist Paul Gale veröffentlichte aber nun einen neuen Blog-Beitrag mit dem Titel: “Gerücht: Der Name von Botw Sequel lautet (war) The Legend of Zelda: Breath of Duality”.

Dazu heißt es: “..die Fortsetzung von BotW und sein Hauptaufhänger ist direkt im Namen, der auf der ‘Breath’-Vertrautheit aus dem Hit von 2017 aufbaut und die Tatsache, dass du als mehr spielen kannst als den Link des oben genannten Titels (einschließlich verschiedener, polarer Themen), daher ‘Duality'”.

“Dualität zwischen Charakterfähigkeiten, an Land und schwebenden Regionen, Vergangenheit und Gegenwart, Dunkelheit und Licht, etc. (Die Person merkte an, dass dieser Name angeblich vor geraumer Zeit gesehen wurde und einer von vielen Vorlagentiteln gewesen sein könnte.”

“…Wenn das stimmt, macht es Sinn, dass Nintendo und Mr. Eiji Aonuma den Titel so geheim gehalten haben. Auch wenn er falsch ist oder dem tatsächlichen Namen noch nicht ganz nahe kommt, ist dies immer noch ein interessantes Diskussionsthema.”

Es ist also möglich, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 bei Nintendo intern als The Legend of Zelda: Breath of Duality bezeichnet wird oder wurde. Ob dieser Titel beibehalten wird oder ob sich Nintendo bis zum Release etwas anders überlegt, lässt sich aktuell noch nicht sagen.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon sehr gespannt, ob The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 den Erfolg des Nachfolgers toppen kann.

