Amazon Prime-Abonnenten bekommen einen grandiosen Adventure-Klassiker geschenkt

Amazon verkündete kürzlich, auf welche Gratis-Spiele und Ingame-Inhalte sich Abonnenten von Prime Gaming freuen dürfen.

Amazon bietet auch im Mai wieder Gratis-Spiele und Ingame-Inhalte für Abonnenten von Prime Gaming an. Unter anderem wird der Adventure-Klassiker The Curse of Monkey Island angeboten

Hier eine Liste mit den Spielen, die ab dem 1. Mai kostenlos angeboten werden:

The Curse of Monkey Island – Guybrush Threepwood ist wieder da, mit stumpfem Säbel und scharfer Zunge ausgerüstet. Im dritten Teil der beliebten Serie von LucasArts muss er von beidem reichlich Gebrauch machen, um den Dämonenpiraten LeChuck unschädlich zu machen.

Out of Line – In dem markanten handgezeichneten 2D-Adventure voller Rätsel macht sich San auf, aus der Fabrik zu entkommen, die einst seine Heimat war.

Mail Mole + 'Xpress Deliveries –Molty, seines Zeichens schnellster Briefträger-Maulwurf in ganz Karottenland, macht sich auf eine Reise, seine magische Heimat zu retten, indem er Freundschaften schließt, Sammelobjekte findet, Rätsel löst und vieles mehr.

Cat Quest – Die spaßigen Kämpfe und Magie in diesem mehrfach preisgekrönten RPG voller Loot sollten jedem Spieler ein zufriedenes Schnurren entlocken.

Shattered – Tale of the Forgotten King – Mit dem Verschwinden des Königs bricht die alte Welt auseinander. Nun gilt es in diesem düsteren Action-RPG die Realität wieder zusammenzusetzen und die Welt mit innovativem Open-World-Platforming zu bereisen.

Nachfolgend findet ihr noch die Termien für die Ingame-Inhalte im Mai 2022:

Jetzt verfügbar Age of Empires 3 – United States Civilization

Jetzt verfügbar Apex Legends – Valkyrie Deep Dive Bundle

Jetzt verfügbar Battlefield 2042 – Bleed Purple Bundle

Jetzt verfügbar Black Desert Mobile – Prime Relic Fragment Chest

Jetzt verfügbar Brawlhalla – Fangwild Bundle

Jetzt verfügbar Call of Duty Mobile – Epic Pharo – Tiger’s Eye

Jetzt verfügbar Destiny 2 – Tip of the Spear Exotic Bundle Drop

Jetzt verfügbar Fall Guys – Don + 3 Crowns

Jetzt verfügbar FIFA 22 – Prime Gaming Pack

Jetzt verfügbar Madden 22 – Prime Sugar Rush Pack

Jetzt verfügbar New World – Holy Vanguard Pack

Jetzt verfügbar Overwatch – 2 Legendary Loot Boxes

Jetzt verfügbar PUBG: BATTLEGROUNDS – PUBG Dacia Spray, Silver G-Coin Box, Contraband coupon x 10 and Polymer x 30

Jetzt verfügbar Rainbow Six Siege – 5 Day Renown Booster

Jetzt verfügbar Roblox – Virtual Nomad Bundle

Jetzt verfügbar Splitgate – Nebula Shotgun, Nebula Carbine, Nebula Plasma Rifle, Zeus Pistol

2. Mai Letzte Chance, sich The Elder Scrolls IV: Oblivion – Game of the Year Edition Deluxe, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge, Nanotale – Typing Chronicles, Guild of Ascension, Turnip Boy Commits Tax Evasion, Galaxy of Pen and Paper und House of 1000 Doors: Family Secrets zu sichern.

2. Mai Kostenlose Spiele mit Prime -The Curse of Monkey Island, Out of Line, Mail Mole + ‘Xpress Deliveries, Cat Quest und Shattered – Tale of the Forgotten King

2. Mai Lords Mobile – Warlord Pack

3. Mai Call of Duty: Vanguard / Warzone – Safari Shock Bundle

3. Mai Grand Theft Auto Online – GTA$100k weekly

3. Mai Lost Ark – Relic Rapport Pack

3. Mai Two Point Hospital – Jukebox Bundle

5. Mai Grand Theft Auto Online – GTA$200K, additional GTA$100K for GTA+ subscribers

5. Mai Paladins – Bossfight Koga

5. Mai SMITE – Super Shredder Ravanna skin

5. Mai Wild Rift – Random Emote Chest

9. Mai Red Dead Online – Free Flex Emote, Free Espinal Double Bandolier Tint 010, more

10. Mai Dead by Daylight – Meg Anniversary Outfit

10. Mai Valorant – CTR TV Gun Buddy

12. Mai Grand Theft Auto Online – GTA$200K, additional GTA$100K for GTA+ subscribers

17. Mai Warframe – Verv Sentrex Sentinel pack

17. Mai Two Point Hospital – Bone Monster Bundle

19. Mai Grand Theft Auto Online – GTA$200K, additional GTA$100K for GTA+ subscribers

19. Mai Legends of Runeterra – Rare Prismatic Chest, Epic Wildcard

26. Mai Hearthstone – Random Guaranteed Legendary Card

26. Mai Wild Rift – Random Champion Pose Chest

