Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom mit erstem Trailer angekündigt

Gearbox Publishing und Under the Stairs kündigten kürzlich das Spiel Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom an.

Im Rahmen der PAX East 2022 wurde das Roguelight Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom angekündigt. Der Titel soll am 14. Juli 2022 auf Steam und im Epic Games Store erscheinen.

Im selben Zug wurde auch verkündet, dass jeder, der den Titel vorbestellt, zum Launch den Soundtrack des Spiels kostenlos dazubekommt.

Zum Spiel heißt es: “In Eyes in the Dark übernehmen die Spieler die Rolle von Victoria Bloom, einem jungen Mädchen auf der Suche nach ihrem Großvater, der irgendwo in Bloom Manor verschollen ist, dem Anwesen der Familie, das von der Dunkelheit eingehüllt wurde. Spieler suchen nach extra Batterien für Victorias Taschenlampe, um die Dunkelheit zu erhellen, können mächtige neue Gegenstände sammeln, um ihr Arsenal zu verbessern und versuchen die mysteriösen Wächter zu besiegen, während sie sich durch dieses Spiel voller Monster kämpfen, das bei jeder Runde anders ist.”

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Spiel ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Action” findet ihr hier.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen ziemlich cool aus. Vor allem der Grafikstil ist sehr gelungen. Hier könnte uns ein interessanter Actiontitel erwarten.