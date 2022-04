God of War Ragnarök: Entwickler bestätigt Release-Termin

Kürzlich bestätigte ein Entwickler von God of War den Release-Termin des Spiels.

Zu den größten Releases in diesem Jahr zählt auf jeden Fall God of War Ragnarök und da es in den letzten Tagen relativ still rund um diesen Titel war und die Corona-Pandemie noch immer nicht vorbei ist, haben manche Fans Angst, dass das Spiel doch nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Wie es aussieht, steht einem Release in diesem Jahr aber nichts im Wege.

Woher wir das wissen? Ganz einfach: Ein Fan fragte Bruno Velazquez, Animation Director beim verantwortlichen Studio Sony Santa Monica, ob der Release in diesem Jahr noch stehen würde. Seine Antwort: “Ragnarök kommt dieses Jahr.”

Hier der entsprechende Tweet:

Über diese Nachricht wird sich die Community sicher freuen, da es in den letzten Monaten zahlreiche Verschiebungen gab. Beispielsweise rutschten die Erscheinungstermine der Spiele Forspoken, Suicide Squad: Kill the Justice League und Sons of the Forest nach hinten.

Quelle: earlygame.com