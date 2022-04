New State Mobile kündigt Kollaboration mit Among Us an

Kürzlich wurde eine Kooperation zwischen den Spielen New State Mobile und Among Us angekündigt.

Ihr zockt geerne Among Us und steht auf New State Mobile? Dann werdet ihr euch sicher über diese Meldung freuen. Among Us kooperiert nämmlich für ein Crossover-Event mit New State Mobile

Dazu heißt es: “Als Teil des neuesten Updates des beliebten mobilen Battle-Royale-Spiels können New State Mobilr-Spieler vom 21. April bis zum 19. Mai ihren inneren Verräter durch ein Among Us-Minispiel, eine Reihe neuer Ingame-Gegenstände, neu hinzugefügte Objekte auf der Karte Toi und vieles mehr zum Vorschein bringen.”

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht zu den Inhalten von Among Us, die Spieler in New State Mobile erleben könnt:

Erlebe den Stachel des Verrats von Among Us auf der Startinsel von Troi: Basierend auf der Spielmechanik von Among Us können die Spieler vor Beginn eines Matches auf Troi an einem themenbezogenen Minispiel teilnehmen. Squads können vor Beginn eines Matches bei Betreten der Startinsel ein kurzes Spiel von Among Us spielen. Ein Mitglied des Squads wird zufällig zum Verräter bestimmt, während die übrigen Mitglieder versuchen, nicht von diesem außer Gefecht gesetzt zu werden. Der Verräter kann während des Minispiels Waffen einsetzen, um Mitglieder der Gruppe zu eliminieren.



Basierend auf der Spielmechanik von Among Us können die Spieler vor Beginn eines Matches auf Troi an einem themenbezogenen Minispiel teilnehmen. Dress To Kill (wie ein Verräter): Durch den Kauf spezieller Kisten können die Spieler eine Vielzahl von Ingame-Gegenständen erwerben, darunter eine Maske, einen Mantel, weitere Kleidung sowie einen Rucksack, Waffen, Fahrzeuge und mehr.



Durch den Kauf spezieller Kisten können die Spieler eine Vielzahl von Ingame-Gegenständen erwerben, darunter eine Maske, einen Mantel, weitere Kleidung sowie einen Rucksack, Waffen, Fahrzeuge und mehr. Crewmate-Gegenstände infiltrieren Troi: Während der Kollaboration sorgen eine Vielzahl von Objekten, die an Among Us-Besatzungsmitglieder erinnern, dafür, dass Spieler vielleicht etwas nervöser als üblich sind. Sie sind auf Trois Startinsel und den Sehenswürdigkeiten in Chester und Anchorville zu finden.



Während der Kollaboration sorgen eine Vielzahl von Objekten, die an Among Us-Besatzungsmitglieder erinnern, dafür, dass Spieler vielleicht etwas nervöser als üblich sind. Sie sind auf Trois Startinsel und den Sehenswürdigkeiten in Chester und Anchorville zu finden. Verdiene Belohnungen während eines Among Us Events: Ab dem 21. April können Spieler an einem speziellen Ingame-Event teilnehmen, bei dem sie eine Reihe von einzigartigen Missionen erfüllen müssen. Bei Abschluss dieser Missionen erhalten Spieler einen Among Us-Rahmen, -Titel, -Icon und mehr, mit denen sie ihre Profile anpassen können. Je mehr Missionen die Spieler abschließen, desto mehr Ingame-Gegenstände können sie verdienen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite von New State Mobile.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Battle-Royale” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das ist eine witzige Kooperation, die auf jeden Fall Abwechslung ins Spiel bringt. Gerne mehr davon!