The House of the Dead: Remake erscheint noch im April für PC

Kürzlich wurde bekannt, dass The House of the Dead: Remake auch für den PC erscheinen wird.

Bisher wussten wir nur, dass The House of the Dead: Remake nach dem Release für die Nintendo Switch auch für PlayStation 4 und Xbox erscheint, aber nun wurde auch bekannt, dass sich PC-Spieler über das Remake freuen dürfen.

Das wissen wir nicht nur eine offizielle Ankündigung, sondern durch eine Nachricht von Forever Entertainment an Investoren. Darin heißt es: “Der Vorstand der Forever Entertainment SA mit Sitz in Gdynia (im Folgenden als: das Unternehmen, der Emittent bezeichnet) gibt das Datum der Weltpremiere von The House of the Dead: Remake für Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One, PC bekannt (Steam, GOG) und Google Stadia (im Folgenden als: das Spiel bezeichnet) ab dem 28. April 2022.

Der Preis des Spiels wurde auf 24,99 USD / Euro festgelegt.”

Das Remake erschien ursprünglich am 7. April für Nintendo Switch. Zum Remake heißt es: “The House of the Dead: Remake ist eine Neuauflage des 1997 erschienenen Arcade-Spiels. Der klassische Rail-Shooter erhält hier eine neue Aufmachung und neue Spielmechaniken, die modernen Gaming-Ansprüchen gerecht werden.”

Das denken wir:

Cool, dass sich nun auch PC-Spieler auf das Remake des Klassikers freuen dürfen.

