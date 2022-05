Das Survival-MMO The Day Before wurde auf 2023 verschoben

Der Entwickler Fntastic verkündete kürzlich dass der Release-Termin des Spiels The Day Before auf nächstes Jahr verschoben wurde.

Falls ihr auf den Release des Survival-MMOs The Day Before wartet, habe ich leider eine schlechte Nachricht für euch: Der Release wurde auf 2023 verschoben. EIigentlich hätte das Spiel schon in diesem Jahr erscheinen sollen.

Im selben Zug wurde auch verraten, dass der Titel nun auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt wird. In der offiziellen Ankündigung heißt es: “Millionen von Menschen haben The Day Before auf ihre Wunschliste gesetzt, was The Day Before zu einem der am meisten erwarteten Spiele der Welt macht.

Wir fühlen und verstehen die große Verantwortung, der wir gegenüberstehen, und freuen uns, mit großer Dankbarkeit in unseren Herzen bekannt zu geben, dass The Day Before auf die neue Unreal Engine 5-Technologie umsteigt! Der Übergang zu einer fortschrittlicheren und angepassteren Open-Worlds-Engine wird das Gameplay von The Day Before noch fantastischer machen.

In diesem Zusammenhang teilen wir euch mit, dass das neue Veröffentlichungsdatum des Spiels der 1. März 2023 sein wird.”

Was haltet ihr davon, dass das Spiel verschoben wurde? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Die bisher veröffentlichten Spielszenen sehen richtig gut aus, insofern ist es wirklich schade, dass wir nun noch länger auf den Titel warten müssen.

