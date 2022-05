Gerücht: The Last of Us Remake erscheint noch in diesem Jahr

Laut eines neuen Gerüchts erscheint The Last of Us Remake noch in diesem Jahr.

Kann es sein, dass uns in diesem Jahr zur Weihnachtszeit ein Remake des Spiels The Last of Us erwartet? Wenn man einem neuen Gerücht glauben kann, dann ja.

Das Gerücht stammt vom GamesBeat-Reporter Jeff Grubb, der im Rahmen der aktuellen aktuellen Ausgabe des Kinda Funny Gamescasts sagte: “Ich höre immer wieder, dass das [The Last of Us Remake] dieses Jahr herauskommt. An diesen Feiertagen ist das, was wir immer wieder hören. Da bin ich auch ziemlich zuversichtlich.”

Das würde zum Tweet des Brancheninsiders Tom Anderson passen, der im Januar erklärte, dass das Remake “in der zweiten Hälfte des Jahres 2022” erscheinen würde. Da wir jedoch nicht wissen, woher diese Infos stammen, können wir deren Wahrheitsgehalt leider nicht nachprüfen. Insofern sollte man das Ganze als Gerüchte einstufen.

Übrigens: Das Remake entsteht laut GameReactor auf Basis der Engine von The Last of Us: Part 2, damit die Leistung der PlayStation 5 genutzt werden kann.

Würdet ihr euch über ein Remake des Spiels freuen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Ob es wirklich schon ein Remake zu The Last of Us braucht, sei dahingestellt, aber wer das Spiel bisher verpasst hat, der sollte es unbedingt nachholen.

