Techland sucht neue Talente für ein noch unangekündigtes AAA-Spiel

Das Studio Techland gab kürzlich bekannt, neue Mitarbeiter für ein unangekündigtes AAA Open World Action-RPG zu suchen.

Techland, der Entwickler von Dying Light 2: Stay Human, kündigte kürzlich an, neue Talente zu suchen, die alle Teams des Unternehmens verstärken sollen. Der Fokus liegt dabei auf dem Team, das an einem bisher unangekündigten AAA Open World Action-RPG in einem Fantasy-Setting arbeiten.

“Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir mit der Dying Light-Franchise bisher erreicht haben. Darüber hinaus hat unsere Reise mit Dying Light 2: Stay Human gerade erst begonnen, da wir planen, dieses Spiel für mindestens fünf Jahre zu unterstützen, mit einem Umfang und einer Größe, die mindestens dem entsprechen, was wir unserer Community während des Post-Launch-Supports für den Vorgänger geboten haben. Gleichzeitig haben wir den Ehrgeiz, eine brandneue IP auf den Markt zu bringen, die sich deutlich von dem unterscheidet, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wir wollen ein völlig neuartiges Erlebnis schaffen. Ein neues Fantasy-Epos, das in einer weitläufigen offenen Welt angesiedelt ist und auf den Fähigkeiten und Erfahrungen aufbaut, die wir als Team im Laufe der Jahre gesammelt haben, und das mit neuen Ideen, Leidenschaft und Kreativität durchsetzt ist. Obwohl wir jetzt noch nicht mehr Details über dieses Projekt verraten können, sind wir alle sehr engagiert und freuen uns darauf, es den Spielern zu zeigen, wenn die Zeit reif ist.”, so Paweł Marchewka, CEO von Techland.

Die offenen Stellen bei Techland findet ihr über diesen Link.

Übrigens: Unter anderem anrbeiten an dem neuen Spiel Karolina Stachyra, Narrative Director, die zuvor mit CD Projekt Red an The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt und den dazugehörigen DLCs gearbeitet hat und Arkadiusz Borowik, Narrative Lead, der zuvor ebenfalls mit CD Projekt Red an Witcher 2: Assassins of Kings, Witcher 3: The Wild Hunt und den dazugehörigen DLCs gearbeitet hat

Das denken wir:

Woran Techland wohl arbeitet? Bis wir das erfahren, werden wohl leider noch einige Monate ins Land ziehen.