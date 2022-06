The Sandbox bringt Captain Tsubasa ins Metaverse

The Sandbox gab kürzlich eine Kooperation mit Captain Tsubasa bekannt.

Fans des beliebten Mangas und Animes Captain Tsubasa, die sich auch für The Sandbox interessieren, dürfen sich freuen: Das Metaverse kooperiert nämlich mit Minto Inc. und TSUBASA co. Ltd um das neue Captain Tsubasa Land in The Sandbox integriert.

Dazu heißt es: “Captain Tsubasa ist ein Manga über Tsubasa Ozora, einen 11-jährigen Jungen, der Fußball liebt und der beste Spieler der Welt werden will. Tsubasas Motto lautet „Der Ball ist mein Freund“, denn ein Fußball hat ihn einmal vor einem Busunfall bewahrt. Angetrieben von seiner lebenslangen Leidenschaft, wird Tsubasa zum Fußballstar in Japan, Brasilien und Europa. Der Erfolg der Manga- und Anime-Serie Captain Tsubasa hat dazu beigetragen, den Fußball neuen Fans auf der ganzen Welt näher zu bringen. Das Franchise hat zahlreiche internationale Fußballspieler beeinflusst. Diese neue Partnerschaft zielt darauf ab, eine Vielzahl von Captain Tsubasa-Kooperationen und -Projekten rund um The Sandbox zu fördern.”

“Die japanische Comic- und Zeichentrickserie Captain Tsubasa hat in den 80er Jahren dazu beigetragen, die Manga-Kultur weltweit zu verbreiten und die Jugend von Millionen von Fans auf der ganzen Welt direkt beeinflusst – darunter auch mich selbst als Teenager. Diese ikonische Serie in The Sandbox zu bringen, ist wie der wahr gewordene Traum eines Teenagers”, so Sebastien Borget, COO und Mitbegründer von The Sandbox. “Indem wir den Fans das volle Eigentum an Captain Tsubasa-Gegenständen geben, ermöglichen wir es den Spielern, ihre eigenen benutzergenerierten Fußballerlebnisse mit ihren Lieblingsspielern aus der Kindheit zu kreieren, um den Einfluss von Tsubasa Ozora auf neue Generationen von Fußballfans weiter auszubauen.”

The Sandbox ist zum Teil ein virtuelller Vergnügungspark und zum Teil virtuelles Grundstück. Dieses Projekt verkörpert die Idee des Metaversums “als kontinuierlichen, gemeinsam genutzten digitalen Raum, in dem verschiedene Welten und Helden aufeinandertreffen”.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, wie erfolgreich The Sandbox wird. Die Idee eines virtuellen Vergnügungsparks mit vielen Themenwelten, in denen man sich mit Freunden treffen kann, ist auf jeden Fall interessant.