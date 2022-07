Im Spiel You Will Die Here Tonight werdet ihr ziemlich sicher sterben

Der Publisher und Entwickler Spiral Bound Interactive kündigten kürzlich das Spiel You Will Die Here Tonight mit einem ersten Trailer an.

In You Will Die Here Tonight werdet ihr wie im Klassikers Resident Evil in ein altes Herrenhaus geschickt, in dem zahlreiche Zombies auf euch warten. Ihr schlüpft in die Rolle von einem der sechs Teammitglieder der Aries Division. So lange bis ihr das Zeitliche segnet – und das werdet ihr sehr wahrscheinlich.

Dann übernehmt ihr die Rolle des nächsten Teammitgliedes und macht dort weitern, wo das letzte Teammitglied gestorben ist. Aber Vorsicht: Wenn euer Kamerad von einem Zombie gebissen wurde, wird er von den Toten zurückkehren, um zu versuchen, euch ebenfalls zu töten.

Hier springt You Will Die Here Tonight von seiner 3D-gerenderten Top-Down-Perspektive zu a First-Person-Modus. Wie das Ganze in Aktion aussieht, das zeigt der Ankündigungs-Trailer, den ihr hier findet:

Das Setting ist altbekannt, aber das Permadeath-Feature verspricht eine spannende Survival-Erfahrung.

