The Last of Us Part I: Das Remake erscheint im September

Der Entwickler Naughty Dog kündigte an, dass das Remake von The Last of Us Part I im September erscheint.

Falls ihr The Last of Us Part I bisher verpasst habt, dann solltet ihr das unbedingt nachholen und wenn ihr das auf der PS5 erledigen wollt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Das Remake erscheint am 2. September.

Das wurde mit der Gold-Meldung mittlerweile offiziell bestätigt. Im selben Zug wurde auch ein kurzer Teaser veröffentlicht, der einen Eindruck davon gibt, was euch im Spiel erwartet.

Hier der Tweet mit der offiziellen Mitteilung:

The Last of Us Part I wurde ursprünglich im Juni 2013 für die PlayStation 3 veröffentlicht. Zum Spiel heißt es: “Erlebe die emotionale Geschichte und die unvergesslichen Charaktere von The Last of Us, das über 200 Auszeichnungen als Spiel des Jahres gewann.

In einer verwüsteten Zivilisation, in der Infizierte und abgebrühte Überlebende umherstreifen, wird der vom Leben gezeichnete Protagonist Joel angeheuert, um die 14-jährige Ellie aus einer Quarantänezone des Militärs herauszuschmuggeln. Was als kleiner Auftrag beginnt, entwickelt sich jedoch schnell zu einer gnadenlosen Reise durch das ganze Land.

Enthält die komplette Einzelspieler-Story von The Last of Us und das gefeierte Prologkapitel Left Behind, das die Ereignisse zeigt, die das Leben von Ellie und ihrer besten Freundin Riley für immer veränderten.”

Freut ihr euch schon auf das Remake? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Auch wenn wir das Remake für etwas unnötig halten, sind wir schon gespannt, was das Spiel so zu bieten hat.

