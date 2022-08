Pathfinder: Wrath of the Righteous – Der dritte Premium-DLC ist da

Der Entwickler Owlcat Games veröffentlicht kürzlich den dritten Premium-DLC für das Spiel Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Wer das Rollenspiel Pathfinder: Wrath of the Righteous spielt, der kann sich ab sofort in den neuen Premium-DLC The Treasure of the Midnight Isle stürzen, der zahlreiche neue Inhalte ins Spiel bringt.

Dazu heißt es: “In The Treasure of the Midnight Isle verschlägt es die Abenteurer per verfluchtem Schiff direkt in den Abgrund, wo Schätze und Horrorgestalten auf sie warten. Das weitläufige Archipel, auf dem der DLC spielt, kann entweder als Teil der Kampagne oder im separaten Roguelike-Modus erkundet werden.”

Nachfolgend findet ihr die Features des DLCs:

Ein weitläufiges Archipel voller Schätze und Gefahren wartet darauf, im Standalone-Roguelike-Modus oder als Teil der Kampagne erkundet zu werden.

Die Gelegenheit, verschiede Builds und Party-Zusammensetzungen auszuprobieren – dank dem enormen Variationsreichtum des Pathfinder-RPG-Systems, inklusive der Mythischen Pfade.

Der Tod ist nur ein Rückschlag! Wenn die Party den Geist aufgibt, ist ihr Fortschritt immer noch im nächsten Durchlauf von Nutzen.

Neue magische Waffen, Zaubertränke und Schriftrollen helfen gegen alte und neue Feinde.

Es gilt, das Geheimnis des Schiffs aufzudecken und herauszufinden, was wirklich hinter dem ultimativen Schatz steckt, den die Spieler suchen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum DLC ansehen:

Das denken wir:

Cool, dass Helden wieder etwas zu tun bekommen. Der Trailer verspricht auf jeden Fall ein unterhaltsames Abenteuer. Mal sehen, wie der DLC bei der COmmunity ankommt.