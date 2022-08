Shadow of the Tomb Raider und Submerged: Hidden Depths gibt es demnächtst kostenlos

Epic Games kündigte an, dass es die Spiele Shadow of the Tomb Raider und Submerged: Hidden Depths bald kostenlos im Epic Games Store gibt.

Auch in dieser Woche werden im Epic Games Store wieder kostenlose Spiele angeboten. Ab dem 1. September könnt ihr euch Shadow of the Tomb Raider und Submerged: Hidden Depths kostenlos herunterladen. Das Angebot gilt dann bis zum 8. September. Nachfolgend findet ihr weitere Infos zu den Spielen.

Shadow of the Tomb Raider

“Erlebe in Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition das letzte Kapitel von Laras Origin-Story, in dem sich ihr Schicksal erfüllt und sie zum Tomb Raider wird. Die Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition enthält das Basisspiel, alle sieben DLC-Herausforderungsgräber sowie alle herunterladbaren Waffen, Outfits und Fähigkeiten – der ultimative Weg, um Laras entscheidenden Moment zu erleben.”

Zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store

Submerged: Hidden Depths

“Eine untergegangene Stadt, von der sich nur noch die zerfallenen Spitzen von Wolkenkratzern hartnäckig über den Wellen halten. Verlassene Dörfer, in denen nun rätselhafte Geschöpfe hausen. Unter den Wellen des Meeres aber wartet ein gequältes, zorniges Wesen.

Submerged: Verborgene Tiefen ist ein „Relaxploration“-Abenteuer in den versunkenen Ruinen einer wunderschönen Welt, aus der Third-Person-Perspektive und ohne Kampf. Du musst die Rolle von Miku und Taku einnehmen: die eine ist von einer geheimnisvollen Macht besessen, die sie für das Gute nutzen will, der andere will nicht zulassen, dass dies beide auseinanderreißt.”

Zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Adventure” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwarten euch zwei unterhaltsame Spiele. Dieses Angebot solltet ihr euch also nicht entgehen lassen.