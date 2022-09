Spirit of the North und The Captain gibt es demnächst kostenlos

Epic Games bietet die Spiele Spirit of the North und The Captain demnächst kostenlos im Epic Games Store an.

Auch in dieser Woche erwarten euch im Epic Games Store wieder kostenlose Spiele. Ihr dürft euch auf Spirit of the North und The Captain freuen. Das Angebot beginnt am 15. September und endet am 22. September. Nachfolgend findet ihr weitere Infos zu den Spielen.

Spirit of the North

“Spiele als gewöhnlicher Rotfuchs, dessen Geschichte sich mit der Wächterin der Nordlichter, einem weiblichen Geisterfuchs, verbindet. Wenn du über die Berge und unter dem rotem Himmel reist, erfährst du mehr über deine Gefährtin und das Land, das nun in Trümmern liegt.”

The Captain

“Du bist Captain Thomas Welmu, Wissenschaftsoffizier der Spacefleet, und bist irgendwo am anderen Ende der Galaxie unterwegs. Dunkle Mächte sind haben sich in Richtung Erde aufgemacht, um unseren Planeten zu zerstören – und das Einzige, was sie aufhalten kann, befindet sich in deinem Besitz.

Fliege so schnell, wie du kannst, quer durch die Galaxie nach Hause zurück. Finde unterwegs neue Freunde. Schaffe dir neue Feinde. Du kannst nicht alle retten. Wen wirst du zurücklassen? Welche Zivilisationen wirst du unterwegs retten – oder zerstören? Du entscheidest.

Du bist … der Captain!”

Das denken wir:

Hier erwarten euch zwei sehr unterhaltsame Spiele, insofern solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen.