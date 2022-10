In My Work Is Not Yet Done erwartet uns ein stilisiertes Survival-Horror-Erlebnis

Der Publisher Raw Fury und der Entwickler Sutemi Productions kündigten das Horrorspiel My Work Is Not Yet Done an.

Heute habe ich mal wieder einen sehr interessanten Horrortitel für euch. Die Rede ist von My Work Is Not Yet Done. Hier handelt es sich um ein stilisiertes Survival-Horror-Erlebnis, das sich um die letzten Tage des letzten überlebenden Mitglieds einer zum Scheitern verurteilten wissenschaftlichen Expedition in einen abgelegenen Landstrich dreht.

Unsere Aufgabe wird es sein, die Quelle einer seltsamen Übertragung aufzuspüren, von der angenommen wird, dass sie von irgendwo in der Region stammt. Man muss durch eine unheimliche, sich ständig verändernde Landschaft navigieren, die von der Natur zurückerobert wird und versuchen, zu überleben.

Der nachfolgende Ankündigungs-Trailer gibt einen ersten Eindruck davon, was euch erwartet und wenn ihr mich fragt, dann sieht das Ganze sehr interessant aus, aber überzeugt euch am besten selbst.

Das denken wir:

Noch lässt sich nicht wirklich viel über das Spiel sagen, aber der erste Trailer sieht auf jeden Fall interessant aus. Wir sind wirklich schon sehr gespannt, was dieser Titel zu bieten hat.

Quelle: bloody-disgusting.com