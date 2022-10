Need for Speed Unbound mit erstem Trailer enthüllt

Der Publisher Electronic Arts und der Entwickler Criterion Games enthüllten kürzlich Need for Speed Unbound mit einem ersten Trailer.

Gestern berichteten wir darüber, dass erste Details und Screenshots des Spiels Need for Speed Unbound geleakt wurden. Nun wurde der Titel mit einem ersten Trailer offiziell enthüllt.

Dazu heißt es: “Das Spiel erlaubt es Spieler:innen weltweit, sich hinters Steuer ihres eigenen Streetracing-Traums zu klemmen, Cops zu überlisten und zu beweisen, dass sie das Zeug dazu haben The Grand zu gewinnen, Lakeshores ultimative Streetracing-Herausforderung. Need for Speed Unbound besticht durch einen einzigartigen visuellen Stil, der Street-Art mit den realistischsten Wagen in der Geschichte der Reihe verbindet. Die innovative Kampagne im Einzelspielermodus bietet Nervenkitzel und Konsequenzen, aufgrund einer immersiven Geschichte, während Spielende in Lakeshore Rennen fahren und auf ihrem Weg an die Spitze der Szene die begehrtesten Sportwagen sammeln, verbessern und individualisieren.”

“In Need for Speed Unbound geht es darum, zu zeigen, wer man ist, Risiken einzugehen und aus dem Alltag auszubrechen, indem man sich selbst treu bleibt. Das erreicht man durch den Fahrstil, einzigartige Fahrzeuge, Kleidung, Musik und noch viel mehr”, sagt Kieran Crimmins, Creative Director bei Criterion Games. “Wir sind davon inspiriert, ein wirklich authentisches Universum zu schaffen, in dem sich alle Spieler:innen im Spiel wiederfinden können. Die visuelle Erfahrung in Unbound schafft einen nie dagewesenen Erwartungshorizont, durch einen neuen, unverkennbaren Grafikstil, der Graffiti zum Leben erweckt, das Konkurrenzgefühl intensiviert und der für adrenalingeladene, rasante Action sorgt.”

Unter anderem erwartet uns zum ersten Mal in der Serie eine 4K-Auflösung und 60 FPS . Erscheinen soll das Spiel bereits am 2. Dezember 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Der Style von Need for Speed Unbound sieht auf jeden Fall interessant aus. Wir sind schon gespannt, ob das Spiel der Reihe neues Leben einhauchen kann.