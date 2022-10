The Finals: Geleakte Spielszenen aus der Pre-Alpha aufgetaucht

Kürzlich sind geleakte Spielszenen aus der Pre-Alpha von The Finals im Netz gelandet.

Aktuell läuft auf Steam die Pre-Alpha-Phase des Multiplayer-Shooters The Finals und daraus wurden nun die ersten Spielszenen geleakt, die einen Eindruck davon geben, was uns im Spiel erwartet. Die Kurzfassung: Battlefield nur in etwas verrückter. Und das ist nicht wirklich überraschend, da das Spiel von ehemaligen Mitarbeitern des Studios DICE entwickelt wird. Über diesen Link könnt ihr euch die Leak-Spielszenen ansehen.

Zum Spiel heißt es: “An all unsere Zuschauer: Hier sind die lang erwarteten Neuigkeiten: THE FINALS nimmt neue Kandidaten an, und das heißt: DICH! Ganz genau: Bald wird die Welt zusehen, wie DU unsere neuesten dynamischen Arenen auseinandernimmst und ewigen Ruhm erlangst!

Wie du weißt, ist THE FINALS die größte kostenlose Kampfspielshow der Welt. Die Kandidaten schalten sich in unsere virtuelle Welt ein und kämpfen in Teams in eskalierenden Turnieren. Sie kämpfen in unseren fantastisch gerenderten, an echte Stätten angelehnten Arenen, die sie ändern, ausnutzen und sogar zerstören können.

Natürlich kannst du zielen und schießen, aber Kandidaten, die unsere sorgfältig betreuten virtuellen Umgebungen in ihr Arsenal aufnehmen, haben höhere Erfolgschancen. Also tue alles, was du dir nur vorstellen kannst, um zu siegen! Wirf Abrissbirnen auf deine Gegner! Drück nicht nur den Abzug durch, sondern reiß ganze Gebäude ein!”

Hier der offfizielle Trailer zum Spiel:

Übrigens: Auf der Steam-Seite des Spiels könnt ihr einen Pre-Alpha-Zugang anfordern. Einen Release-Termin gibt es leider noch nicht.

Sollte es weitere Neuigkeiten zu diesem Titel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Die bisher veröffentlichten Spielszenen machen einen sehr guten Eindruck. Wer auf Multiplayer-Shooter steht, der sollte sich diesen Titel unbedingt vormerken.

