Neverwinter: Die kostenlose Erweiterung Northdark Reaches ist da

Der Publisher Gearbox Publishing und der Entwickler Cryptic Studios veröffentlichten die kostenlose Erweiterung Northdark Reaches für Neverwinter.

Falls ihr Neverwinters spielt, dann könnt ihr euch ab sofort die 24. Erweiterung mit dem Titel Northdark Reaches für das Rollenspiel kostebnlos für PC , PlayStation und Xbox herunterladen.

Dazu heißt es: “Die Story ist inspiriert von der Erfolgstrilogie “‘The Way of the Drow’ des New York Times Bestseller-Autors R. A. Salvatore. Northdark Reaches startet den ersten Teil einer zweiteiligen Kampagne, die zusammen mit R. A. Salvatore und Geno Savatore geschrieben wurde. Dieses epische neue Abenteuer lässt die Spieler und D&D-Fans die Ereignisse erleben, die sich zwischen Starlight Enclave und Glacier’s Edge abspielen, den ersten beiden Büchern von ‘The Way of the Drow’. Erstmals treffen Spieler neue Fanlieblinge aus den Vergessenen Reichen. Unter anderem sind das der Mykonide Rumpadump, Saribel Xorlarrin Do’Urden und Minolin Fey. Zudem bringt dieses kostenlose Update die erste Abenteuerzone des Unterreichs, inklusive einer neuen Kampagne, epischen Quests, herausfordernden Bossen, neuen Belohnungen und einem großen Update für das Gewölbe ‘Tempel der Spinne’.”

“Ich habe mich gefreut, wieder mit Cryptics Neverwinter-Team zusammenzuarbeiten”, so R. A. Salvatore. “Die Zusammenarbeit an der 8. Erweiterung, Neverwinter. Underdark, war fantastisch. Als das Team also fragte, ob ich mit ihnen an einem zweiteiligen Abenteuer für das Spiel arbeiten möchte, habe ich die Gelegenheit direkt ergriffen. Das Universum von ‘Way of the Drow’ in dem Spiel auszubauen, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ich hoffe, dass alle Spieler von Neverwinter und insbesondere die Drow, denen ‘Way of the Drow’ gefällt, das neue Abenteuer zu schätzen wissen. Sie erhalten einen Ausblick auf die kommenden Ereignisse!”

“Ich liebe es, Geschichten für Spiele zu schreiben, und als sich mir die Gelegenheit bot, dieses neue Abenteuer für Neverwinter zu schreiben, wollte ich auch unbedingt daran arbeiten”, sagte Geno Salvatore, Mitautor der Stone of Tymora-Trilogie und der grafischen Romanreihe Legend of Drizzt. “Northdark Reaches ist meine erste Erfahrung mit Neverwinter und es war einfach großartig, mit dem Team zusammenzuarbeiten, während sie so viele verschiedene Elemente von D&D auf eine so gute Weise in das Spiel integrieren. Ich freue mich bereits darauf, dass Fans Northdark Reaches schon bald erleben können, um dann selbst zu sehen, dass es eine Art von Liebesbrief an D&D und das Way of the Drow-Universum ist.”

“Die Zusammenarbeit mit R. A. Salvatore und Geno Salvatore an Northdark Reaches war ein Traum für das Neverwinter-Team”, sagte Winter Mullenix, Narrative Director von Neverwinter. “Unsere Designer und Artists haben viel Arbeit investiert, um diese spannende neue Region des Unterreichs zum Leben zu erwecken. Ich freue mich, dass die Spieler die Storys erleben können, die wir zusammen erschaffen haben.”

Nachfolgend findet ihr eiine Übeersicht mit den spielbaren Inhalten und Updates:

Ein neues Abenteuer von R. A. Salvatore und Geno Salvatore – Begib dich in das Unterreich und erlebe den ersten Teil der zweiteiligen Story und Kampagne, die in Zusammenarbeit mit New York Times Bestseller-Autor R. A. Salvatore und Geno Salvatore geschrieben wurde.

Die neue Kampagne lässt dich die Ereignisse erleben, die sich zwischen Starlight Enclave und Glacier’s Edge, den ersten beiden Büchern von R. A. Salvatores “The Way of the Drow” abspielen.

Neue Abenteuerzone & Kampagne: Ausläufer der Northdark –Erkunde die Ausläufer der Northdark, eine ikonische Region des Unterreichs, und begib dich auf eine geheime Mission, um herauszufinden, was Braelin Janquay, einem verschwundenen Späher und Freund von Bruenor Battlehammer, zugestoßen ist, während die Spannungen und politischen Intrigen zwischen den großen Häusern von Menzoberranzan einen neuen Höhepunkt erreichen.

Die Abenteuerzone bietet die folgenden neuen Features: Neue Quests – Begib dich auf neue epische Quests, triff auf beliebte Charaktere aus D&Ds Vergessenen Reichen und erlebe das Unterreich in einem neuen Licht, während du dich mit Minolin Fey zusammenschließt, um zu erfahren, was mit Braelin Janquay passiert ist! Neue Bosse – Kämpfe gegen die tödlichsten Bosse des Unterreichs wie der Drow-Wache Levira Vandree, der Drinne Ilvara Mizzrym und dem rechtschaffenen Wächter des Tors und stelle dich herausfordernden Heldenhaften Begegnungen. Neue Gegenstände & Belohnungen – Indem erfolgreich Quests abgeschlossen werden, kannst du hilfreiche Gegenstände finden und deine schwer verdienten Münzen des Hauses Baenre nutzen, um Belohnungen wie das neue Ausrüstungsset der dunklen Jungfrau, Gefährtenausrüstung mit Gegenstandsstufe 1.600 und mächtige Blasphemikerwaffen zu erhalten, die nach Abschluss der Hauptstory von Northdark Reaches noch weiter aufgewertet werden können.



Überarbeitetes Gewölbe: “Tempel der Spinne” – Kehre in das überarbeitete Gewölbe “Tempel der Spinne” zurück und befreie es von den neuen Dienern der Lolth!

Die aktualisierte Version des Gewölbes bietet neue und verbesserte Bosse, Gegner und Belohnungen und kann auf Normal und Meister gespielt werden.

Verbesserungen des Spielkomforts – Diese neue Erweiterung bringt ein Update für das Inventar- und das Insigniensystem und von der Neverwinter-Community gewünschte Änderungen an der Magier-Klasse.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zur Erweiterung ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Es ist wirklich cool, dass das Spiel noch immer mit neuen Inhalten unterstützt wird. Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr.