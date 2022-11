Slave Zero X: Seht euch hier den neuen Wishlist-Trailer an

Der Publisher: Ziggurat und der Entwickler Poppy Works veröffentlichten kürzlich einen Wishlist-Trailer zum kommenden Spiel Slave Zero X.

Slave Zero X ist ein 2,5D-Beat ’em up im Retro-Stil, das in der Biopunk-Welt von Slave Zero (1999) spielt und irgendwann 2023 erscheinen soll. Um euch schon mal auf das Spiel einzustimmen, wurde ein Wishlist-Trailer mit ersten Spielszenen veröffentlicht, der zeigt, was das Spiel zu bieten hat: eine coole Retro-Grafik, vernichtende COmbos und Action am laufenden Band.

Zum Spiel heißt es: “Von der Spitze von Megacity S1-9 regiert der Souveräne Khan mit Fäusten aus Eisen und Fleisch. Unter den verrottenden Fundamenten der Stadt begibt sich ein rachsüchtiger Krieger auf eine Reise, um ihn zu ermorden. 4 Jahre vor den Ereignissen von Slave Zero bringt Slave Zero X neues Leben in eine Welt, in der schreckliche, lebende Maschinen, die als Sklaven bekannt sind, darauf vorbereitet sind, die neuesten Kriegswerkzeuge in der langen und blutigen Geschichte der Menschheit zu werden. Eine geheime Gruppe von Kriegern namens The Guardians hofft, diese Biomecha daran zu hindern, auf die Welt losgelassen zu werden, aber ein Schwertkämpfer in ihren Reihen hat eine andere Idee: die eigene Waffe des Feindes gegen sie einzusetzen. Durch die Verschmelzung mit einem gestohlenen Prototyp einer Sklaveneinheit wird Shou zu einem wütenden Teufel, der versucht, einen falschen Gott zu töten.”

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite dws Spiels.

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen wach. Wer auf klassische Beat ’em ups steht, der sollte sich diesen Titel schon mal vormerken.