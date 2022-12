Starfield: Die Macher bringen beliebtes Skyrim-Feature zurück

Bethesda hat kürzlich verraten, dass es in Starfield ein beliebtes Feature geben wird, das wir bereits aus Skyrim kennen.

In einem Videointerview mit Will Shen, dem Quest Designer von Starfield, wurde der Entwickler gefragt, ob man in Starfield die Questreihe jeder Fraktion vollständig erleben kann, ohne befürchten zu müssen, den Zugang zu späteren Missionen zu verlieren. So ist es beispielsweise in The Elder Scrolls V: Skyrim. In Fallout 4 ist das anders.

Shen bestätigte, dass man die Questreihen aller Fraktionen abschließen kann. Mit anderen Worten: Es sind nicht mehrere Playthroughs nötig, um jede Quest erleben zu können.

“Wir haben auch sehr früh darüber diskutiert, ‘Okay, bringen wir einige der Fraktionen dazu, miteinander in Konflikt zu geraten?’ Wir haben entschieden, dass wir wirklich sicherstellen wollen, dass ihr alle Fraktionslinien unabhängig voneinander durchspielen könnt”, erklärte Shen.

“Wir möchten wirklich, dass die Geschichten etwas persönlicher werden. Du beeinflusst die Richtung, in die diese Fraktion gehen wird. […] Du endestz nicht unbedingt als Anführer jeder einzelnen Fraktion im Spiel. Aber offensichtlich werden alle Hauptcharaktere und jede Fraktions-Questreihe über deine Entscheidungen nachdenken, aber es kann weitreichende Konsequenzen dafür haben, was diese Fraktion ist und was ihr wichtig ist.”

Darüber werden sich Fans sicher freuen, da dieses Feature bereits in Skyrim sehr beliebt war.

Hier könnt ihr euch das Videointerview ansehen:

Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Bisher ist nur bekannt, dass das Spiel irgendwann in der ersten Hälfte des Jahres 2023 veröffentlicht werden soll.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten, Starfield auszuprobieren. Hier erwartet uns ein äußerst vielversprechendes Rollenspiel.

Quelle: comicbook.com