“The Last of Us”: Seht euch hier den offiziellen Trailer zur Serie an

HBO hat kürzlich den offiziellen Trailer zur kommenden Serie “The Last of Us” veröffentlicht.

Bis zum Release der HBO-Serie “The Last of Us” müssen wir uns zwar noch etwas gedulden, aber dafür wurde kürzlich ein weiterer Trailer mit neuen Szenen veröffentlicht, die mit “Take On Me” von Aha unterlegt sind. Das ist zwar eine ungewöhnliche Wahl, passt aber irgendwie.

Die Serie “The Last of Us” wird die Ereignisse des ersten Spiels abdecken, zwanzig Jahre nachdem die moderne Zivilisation durch die Cordyceps-Infektion zerstört wurde. In den USA ist die Serie ab dem 15. Januar verfügbar. In Deutschland geht sie in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar bei WOW an den Start.

Mit dabei sind unter anderem Pedro Pascal (“Game of Thrones”) als Joel, Bella Ramsey (“Game of Thrones”, “His Dark Materials”) als Ellie. In weiteren Rollen sind zu sehen: Gabriel Luna (“True Detective”) als Tommy, Anna Torv (“Mindhunter”) als Tess und Nico Parker (“The Third Day”) als Sarah.

Craig Mazin (“Chernobyl”) und Neil Druckmann (The Last of Us Videospiel) schrieben das Drehbuch und fungierten als Executive Producers.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, ob die Serie die hohen Erwartungen erfüllen kann. Das wird nicht einfach. Der Trailer macht aber auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr.

Quelle: bloody-disgusting.com