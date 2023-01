Marines besiegen KI mit Pappschachtel – wie Solid Snake in Metal Gear Solid

Marines haben eine Taktik aus dem Spiel Metal Gear Solid angewendet, um eine KI auszutricksen.

Habt ihr schon mal von “Four Battlegrounds: Power in the Age of Artificial Intelligence” gehört? Hier handelt es sich um, ein Sachbuch von Paul Scharre, das den Aufstieg der künstlichen Intelligenz und ihren Einsatz in verschiedenen Sektoren (insbesondere der Kriegsführung) beschreibt. In diesem Buch erfährt man unter anderem, dass es Marines geschafft haben, eine künstliche Intelligenz mit einer Pappschachtel zu überlisten – genau wie Solid Snake in Metal Gear Solid.

Falls ihr Metal Gear Solid noch nie gespielt habt: Im Spiel kann man eine Pappschachtel finden, unter der man sich vor Feinden und Kameras verstecken kann. Das Ganze sieht ziemlich witzig aus und man möchte meinen, dass niemand auf diesen Trick hereinfallen würde – vor allem keine künstliche Intelligenz, aber weit gefehlt.

Im besagten Buch wird ein Versuch beschrieben, in dem sich Marines an einen Roboter heranschleichen mussten, ohne entdeckt zu werden. Ziel war es, an den Roboter heranzukommen und ihn zu berühren, bevor dieser es bemerkt.

Die Marines schafften es, aber nicht mit üblichen Tarntechniken, sondern mit schlauen Tricks, die die KI nicht verarbeiten konnte. So versteckten sich wwei der beteiligten Marines wie Solid Snake unter einer Pappschachtel und schafften es so, den Roboter unbemerkt zu erreichen. In diesem Fall ahmte die Realität einmal mehr die Kunst nach. Die Kunst von Hideo Kojima.

Hier ein Bild mit einem Auszug aus dem Buch, in dem das Experiment beschrieben wird:

Das denken wir:

Das ist wirklich eine kuriose Geschichte. Wer hätte gedacht, dass sich eine KI vom Pappschachtel-Trick hereinlegen lassen würde?

