Tchia: Die neusten Szenen aus dem tropischen Open-World-Abenteuer sehen wunderschön aus

Awaceb und Kepler Interactive haben ein neues Video zum kommenden Spiel Tchia veröffentlicht.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir über das tropische Open-World-Abenteuer Tchia berichtet haben, aber nun wurde ein Video veröffentlicht, das viele neue Spielszenen zeigt und die Geschichte des Titel vorstellt.

Durch das Video führt Game Director Phil Crifo, der erzählt, was euch so alles in der Welt des Spiels erwartet. Dazu heißt es: “Tchias Reise beinhaltet Besuche bei lebhaften und denkwürdigen Einheimischen, während sie eine Pause von den Sandstränden und Klippen einlegt, um sich zu unterhalten, Melodien mit ihrer Ukulele zu üben und an den Traditionen ihrer Insel teilzunehmen. Awacebs kleines, neunköpfiges Team schöpft Inspiration für die Welt von Tchia aus der Kindheitsfreundschaft seiner Mitgründer, die zusammen in Neukaledonien aufgewachsen sind. Awaceb hat die Liebe der Mitbegründer zu ihrer Heimat als Leitmotiv bei der Erschaffung von Tchia genutzt und eine umfassende Hommage an die Insel und ihre Bewohner geschaffen, die sich in der Ikonographie, den kulturellen Traditionen, der Fauna, der Sprachausgabe und den Themen des Spiels widerspiegelt.”

In diesem Titel begleitet ihr Tchia auf einem Abenteuer, in dem sie ihren Vater vor dem grausamen Tyrannen Meavora, dem Herrscher des Archipels, retten will.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen wirklich super aus. Hier erwartet uns ein äußerst vielversprechendes Adventure. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf den Release warten.

