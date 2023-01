The Day Before wurde verschoben

Das Studio Fntastic hat den Release des Spiels The Day Before offiziell verschoben.

Anfang Januar berichteten wir darüber, dass das die Macher von The Day Before angekündigt haben, dass das Survival-MMOs am 1. März erscheinen soll. Damals habe ich euch schon mitgeteilt, dass ich mir absolut nicht vorstellen kann, dass der Titel am 1. März veröffentlicht wird, da wir noch keine richtige Spielszenen zu sehen bekommen haben. Jetzt wurde der Titel verschoben. Der Grund dafür ist anscheinend ein Urheberrechtsanspruch einer dritten Partei. Nun ist nicht einmal mehr die Steam-Seite des Spiels abrufbar.

Dazu heißt es in der offiziellen Mitteilung: “Unmittelbar vor der Veröffentlichung hat Steam auf Wunsch einer Privatperson unsere Spieleseite wegen des Namens The Day Before gesperrt.” Das Studio erklärt dann weiter, dass die Marke verfügbar war, als The Day Before im Januar 2021 angekündigt wurde. Nach der Ankündigung füllte die anonyme Person Berichten zufolge vor den Entwicklern einen Antrag aus, um die Marke “The Day Before” in den Vereinigten Staaten zu registrieren.

Laut Fntastic soll alles aufgeklärt werden, aber das Spiel wird erst einmal auf November 2023 verschoben – und dedr geplante-Gameplay-Reveal ebenfalls: “Wir hatten zuvor geplant, später in diesem Monat ein langes Gameplay-Video zu veröffentlichen, aber wir müssen dieses Problem zuerst lösen. Wir werden so schnell wie möglich ein Video veröffentlichen“, so Fntastic.

Für mich hört sich das alles sehr strange an und wenn ihr mich fragt, dann wird es in Zukunft noch mehr Probleme mit diesem Titel geben.

Das denken wir:

Das ist ziemlich mies. Wir sind schon gespannt, was uns hier für ein Spiel erwartet und wann wir erste richtige Spielszenen zu sehen bekommen.